Morto in scooter a Campi Bisenzio, il dolore degli amici: "Tommaso era un inno alla vita"

Firenze, 15 luglio 2024 - "Era un ragazzo fantastico, semplice e sempre disponibile sul lavoro". Tommaso Giuliani, il ventiduenne (li avrebbe compiuti il mese prossimo) morto sabato mattina in un incidente sulla Circonvallazione Nord, era arrivato da poco tempo alla "Gi.Ma", azienda con sede al confine tra Campi Bisenzio e Firenze specializzata nella vendita all’ingrosso di componenti per la produzione di accessori per calzature, borse e abbigliamento. Eppure era ben voluto da tutti, lo confermano le testimonianze dei suoi colleghi, rimasti "senza parole" alla notizia della sua scomparsa. Piero, uno di loro, si commuove ricordando la cena di Natale in un ristorante a Lastra a Signa: le foto sorridenti, Tommaso che scherza con tutti, una vita davanti a sé.

Il suo ricordo è denso di emozione: "Tommaso era un ragazzo d’oro, un grande lavoratore, una persona simpaticissima; da come era ‘vispo’, era già passato dal ruolo di magazziniere all’ufficio dei clienti esteri, una forza della natura". Trattiene a stento le lacrime mentre racconta al telefono. Si ferma qui, non se la sente di aggiungere altro. Veramente assurda, da quello che risulterebbe dai primi rilievi, la dinamica dell’incidente: Tommaso era a bordo di uno scooter, un Hs Honda, e stava rientrando verso Campi percorrendo il viale Primaldo Paolieri.

Per cause ancora da accertare, all’incrocio con via di Limite, avrebbe perso il controllo del mezzo venendo sbalzato e finendo sulla corsia opposta di marcia, in direzione di Sesto Fiorentino, dove stava sopraggiungendo una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 26 anni, anche lui campigiano. Inevitabile l’impatto, che, nonostante la rapidità dei soccorsi, ha provocato lesioni che purtroppo non hanno lasciato scampo a Tommaso. Un ragazzo senza fronzoli, amante dello sport, con una grande passione soprattutto per il pallone. Giocava con il Villa Reale 2023, formazione di calcio a cinque composta da un gruppo di amici fiorentini, che poche settimane fa si era laureata campione d’Italia a Misano a poco più di un anno dalla sua nascita.

In tanti, inoltre, hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio, a partire dalle società di calcio in cui il giovane ha militato. Dell’Atletica Castello, dove Giuliani ha giocato diversi anni, parla il presidente Alessandro Carmannini. "Tommaso era molto attaccato alla casacca biancoverde - afferma -, ed è cresciuto nelle nostre formazioni giovanili fino ad arrivare alla categoria Juniores regionali. Un ragazzo che ha sempre avuto un ottimo comportamento, educato e rispettoso delle regole. Siamo vicini alla famiglia per questa tragedia".

"Oggi è un giorno di grande tristezza per tutti noi. Ho avuto il piacere di conoscere Tommy, un ragazzo splendido che ha frequentato il Cavour Pacinotti. Sempre sorridente, la sua gioia di vivere contagiava chiunque avesse la fortuna di stargli vicino", scrive invece la Asd Sancat Calcio sui social. Si stringono intorno alla famiglia di Tommaso anche l’Asd Novoli e il Fiesole Calcio.

I due mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la Pm ha disposto l’autopsia sulla salma del ragazzo, che sarà eseguita dall’Istituto di medicina legale di Firenze.