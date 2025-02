Incidente sul lavoro in centro a Firenze, grave un uomo di 65 anni: cede il solaio, volo di cinque metri

Firenze, 5 febbraio 2025 – Tragica giornata di incidenti sul lavoro. Un 36enne di Massa morto al porto di Genova, un tecnico grave dopo una esplosione in una cabina elettrica ad Agliana, un operaio caduto da 6 metri a Prato. Ma non è finita, perché c’è stato un altro incidente sul lavoro, questa volta in centro a Firenze.

È successo nel pomeriggio di oggi, 5 febbraio, in via Ventisette Aprile, la strada che unisce piazza San Marco a piazza Indipendenza. Un uomo di 65 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Careggi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30: un operaio, durante i lavori di ristrutturazione in una struttura ricettiva, è caduto accidentalmente per il cedimento del solaio al piano sottostante, facendo un volo di circa 5 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e i tecnici della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. I vigili del fuoco di Firenze hanno dato assistenza al personale sanitario durante le operazioni di soccorso e garantito la sicurezza dello scenario.