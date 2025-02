Agliana (Pistoia), 5 febbraio 2025 – Incidente sul lavoro nel pomeriggio ad Agliana. Un uomo di 58 anni, italiano, è rimasto ferito mentre stava lavorando a una cabina elettrica in via Trieste, vicino allo stadio della cittadina. Per cause ancora in corso di accertamento all'interno della cabina è avvenuta una esplosione, che ha ferito il tecnico. Sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dal 118 e personale della medicina del lavoro.

Notizia in aggiornamento