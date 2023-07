Incidente in autostrada A1, code tra Orvieto e Fabro

Firenze, 7 luglio 2023 – Ancora lunghe code in autostrada A1 tra Orvieto, Chiusi e Fabro. Dopo il camion a fuoco di stamani che ha paralizzato il traffico per diverso tempo, nel pomeriggio di venerdì 7 luglio è stato segnalato un incidente.

Traffico e code

Per il ripristino del sinistro stradale si sono formate lunghe code sia in direzione nord che sud. Tra Chiusi e Orvieto in direzione Roma, sono stati registrati fino a 6 km di coda. Traffico su due corsie, di cui una attraverso uno scambio di carreggiata. In direzione opposta, verso Firenze, tra Orvieto e Fabro, registrate nel pomeriggio fino a 4 km di coda.

I percorsi alternativi

Autostrade per l’Italia consiglia a chi viaggia verso Roma di uscire a Fabro e rientrare in autostrada ad Orvieto, dopo aver seguito le indicazioni per Fabro scalo, successivamente per Ficulle e poi la SP Umbro Casentinese. Percorso inverso verso Firenze. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per per segnalare la presenza della coda.