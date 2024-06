Due auto distrutte, incidente a Grassina: traffico bloccato, disagi anche a Antella

Bagno a Ripoli (Firenze), 25 giugno 2024 – Brutto incidente a Grassina. È successo intorno alle ore 13 in via Chiantigiana all’altezza del ponte prima di via Tegolaia. Due auto si sono scontrate frontalmente, l’impatto è stato molto violento. E la parte anteriore dei due veicoli è andata distrutta. Una delle due auto, una utilitaria di colore bianco, è finita intraversata in mezzo alla strada.

Sono stati allertati immediatamente i soccorritori del 118, che hanno attivato quattro ambulanze recatesi subito sul posto. Arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale per bloccare temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni.

Due uomini, uno di 51 e l’altro di 42 anni, sono rimasti feriti nell’incidente, fortunatamente non in modo grave. I due sono stati trasportati all’ospedale di Ponte a Niccheri.

Pesanti disagi sulla circolazione. Per entrare o uscire da Grassina le forze dell’ordine hanno deviato il traffico verso Antella e Croce a Balatro dove si sono formate code e rallentamenti alla circolazione.

Il traffico è stato poi sbloccato nel pomeriggio, dopo la rimozione dei due veicoli e la messa in sicurezza della strada.

Nello stesso tratto a marzo del 2023 un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto.