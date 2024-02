Incidente nella galleria del Galluzzo, feriti e traffico in tilt

Firenze, 9 febbraio 2024 – Grave incidente stradale nella galleria by-pass del Galluzzo poco dopo le 14, coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e di San Casciano in Val di Pesa.

Due squadre dei vigili del fuoco hanno fatto ingresso nella galleria dalle due corsie, hanno operato per estrarre tre persone dall’abitacolo delle vetture e consegnarle al personale sanitario.

Sul posto anche la polizia stradale per la chiusura totale della circolazione e per far defluire le auto per agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso. Il 118 ha portato due uomini a Torregalli in codice giallo, un 39enne e un 71enne. La circolazione è rimasta a lungo bloccata.