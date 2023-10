Incidente Firenze Sud oggi, la dinamica e gli itinerari alternativi

Firenze, 30 ottobre 2023 – Ci sono stati minuti di paura sull’A1 all’altezza dell’uscita di Firenze Sud in direzione Bologna a causa di un incidente. Un camion fuori controllo è finito sullo spartitraffico rovesciandosi, colpendo tre auto e invadendo in parte anche la corsia in direzione sud.

Il Tir portava pneumatici e adesso sarà la polizia stradale a ricostruire cosa è accaduto. L’incidente è successo intorno alle 17, in un momento di grande traffico, poco prima dell’ora di punta, quando gran parte del flusso veicolare dei pendolari si concentra proprio in quel tratto di autostrada. Il camionista e gli automobilisti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dai mezzi del 118.

I disagi per gli automobilisti sono stati notevoli. Ecco quali sono gli itinerari alternativi consigliati da parte di Autostrade per l’Italia.

Ai soli veicoli leggeri diretti a Bologna, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Firenze sud e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Percorso inverso per chi viaggia verso Roma. Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia Bologna consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.

Percorso inverso per chi è diretto a Roma. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.