Incidente in A1, camion si rovescia a Firenze Sud e finisce contro tre auto

Firenze, 30 ottobre 2023 – Incidente sull’A1 all’altezza di Firenze Sud intorno alle 17. Un camion carico di pneumatici ha sbandato ribaltandosi in direzione nord e finendo in parte sulla carreggiata sud. Ci sono quattro feriti.

Tre le auto che sono rimaste coinvolte nell’incidente, oltre appunto al mezzo pesante. Ed è subito caos per il traffico in una zona dell’A1 che nell’ora di punta è particolarmente trafficata. Il flusso di veicoli nelle due direzioni è rimasto a lungo bloccato.

Dei quattro feriti la più grave è una donna di 24 anni in codice rosso. Tre uomini di 33, 37 e 58 anni sono in codice giallo e sono stati tutti trasferiti in ospedale.

Gli itinerari alternativi

I mezzi di soccorso sul luogo dell'incidente

Immediato l’allarme ai soccorsi che è stato dato dagli automobilisti che si sono trovati poco dopo sulla scena dell’incidente. Sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest. Non è stato facile per i soccorritori raggiungere il luogo dello scontro a causa del traffico sostenuto che ha provocato subito un ingorgo.

Il camion rovesciato

Le due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute una da Firenze Sud e una da Scandicci cercando appunto di superare il muro di mezzi che si era creato per le code. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi. A intervenire anche la polizia stradale per i rilievi e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Gravissimi i disagi per il traffico veicolare. Si sono subito formati cinque chilometri di coda. Tra Firenze Sud e Firenze Impruneta il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni ed è stato riaperto alle 18.45. Sette i chilometri di coda che si sono formati subito dopo l’incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma, altrettanti in direzione Bologna tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. E ci sono state a cascata ripercussioni anche sul traffico ordinario. Code in via Giovanni Agnelli, la bretella che dalla zona sud di Firenze porta al casello. Code anche tra Grassina e Ponte a Ema.

Iscriviti al canale Whatsapp de La Nazione di Firenze, è gratis