Incidente e paura in via Pisana. Anziano travolto sulle strisce

Investito mentre attraversa sulle strisce: grave 70enne di Scandicci. L’incidente è successo intorno alle 19.30 di ieri all’incrocio tra via Pisana e via Baccio da Montelupo, nel quartiere di Casellina. Un incrocio pericolosissimo, soprattutto nell’ora di punta.

L’uomo è stato urtato da un’auto proprio mentre si trovava in mezzo alla strada; è stato sbalzato a terra quasi senza fiato. È stato lo stesso investitore a dare l’allarme al 112; la centrale operativa di Firenze Soccorso ha inviato sul posto un’ambulanza attrezzata e una pattuglia della polizia municipale per la gestione del traffico e per i successivi rilievi dell’incidente.

L’uomo è stato immobilizzato sull’asse spinale e portato a Careggi, dove è sotto controllo per un importante trauma toracico. Non sarebbe in pericolo di vita. È una settimana difficile per l’intensità del traffico a Scandicci, soprattutto in zona industriale e nei quartieri più popolosi come Casellina. Sempre qui, l’altro giorno, c’è stato un altro incidente piuttosto grave tra una smart e uno scooter. Il conducente del motociclo anche in questo caso è finito in osservazione a Careggi.

Per rimettere in sesto la strada, via Bachelet, completamente invasa da olio motore e liquidi di raffreddamento, i vigili urbani e gli addetti alla pulizia hanno speso ben tre ore. La polizia municipale raccomanda la massima attenzione durante le ore di punta, soprattutto all’imbrunire, nell’attraversare la strada.