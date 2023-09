Incidente Donna investita: è grave

di Fabrizio Morviducci

Investita mentre attraversava la strada: è grave. E’ il secondo incidente con feriti ricoverati in codice rosso che si verifica a Scandicci in questa settimana. L’ultimo in ordine di tempo è successo giovedì, in tarda serata, in via Mangani, nella zona ottocentesca della città, a due passi da piazza Matteotti e piazza Piave.

Due giorni fa l’altro: in base a una prima ricostruzione, la donna che attraversava la strada, l’81enne M.C., è stata travolta da una Panda guidata da una 45enne, I.G., che non ha potuto evitare l’impatto. Un colpo violento, e l’anziana è stata sbalzata per qualche metro, ricadendo a terra, in gravi condizioni. Sono stati i passanti a dare per primi l’allarme al 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza col medico a bordo e le pattuglie della polizia municipale, per bloccare la strada e consentire le operazioni di soccorso.

I volontari nel frattempo hanno immobilizzato la donna sull’asse spinale, poi l’hanno trasferita all’ospedale di Torregalli, dove si trova ancora in osservazione, cn prognosi riservata. E’ piuttosto ammaccata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Resta ora da capire l’esatta dinamica dell’incidente; nei pressi dell’impatto c’è un passaggio pedonale ma spetterà agli agenti della municipale che hanno effettuato i rilievi, arrivare a capo della questione.

Intanto sale in città l’attenzione per quanto riguarda le problematiche legate agli incidenti stradali. L’altro giorno si è verificato un altro impatto violento, tra due vetture e un bus. Ad avere la peggio è stata un’alta donna, una delle conducenti delle auto coinvolte, che è stata estratta dalle lamiere solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco ed è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Careggi. L’incidente è successo in via Pestalozzi, una delle strade a maggior rischio proprio per l’alta velocità con la quale viene affrontata dalle tante auto in transito.

E sono ancora gravi le condizioni dell’85enne di Sesto Fiorentino che l’altro giorno è stata investita nella zona di Quinto Basso,a nche lei mentre attraversava la strada. A condurre l’auto che ha urtato la donna è stato un coetaneo. Per capire se anche lei stesse utilizzando il passaggio pedonale, sono ugualmente al lavoro gli agenti della municipale di Sesto Fiorentino.