Incidente di Natale. A Borgo e Scarperia oggi è lutto cittadino

A Borgo, come a Scarperia e San Piero, i comuni delle tre vittime dello scontro di Natale sulla strada di Bilancino, oggi sarà lutto cittadino. Lo hanno deciso i due sindaci. "E’ un modo – spiega Omoboni - per manifestare il nostro cordoglio e quello dell’intera comunità per la tragedia che ha coinvolto Ester, Edoardo, le loro famiglie e i loro amici. Oggi la bandiera del Comune sarà esposta a lutto, e alle ore 10 ci sarà un minuto di silenzio consentendo agli esercizi pubblici, luoghi di lavoro ed attività economiche di fermarsi per rispettarlo, anche abbassando le serrande". Omoboni dà un’altra indicazione: "Per le iniziative sportive nella giornata di sabato, si potrà osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio ". Anche il sindaco di Scarperia e San Piero Ignesti ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie – alle 10 quelle di Ester Raccampo ed Edoardo Lombardi nella pieve di Borgo San Lorenzo, alle 10.30 il funerale di Leonardo Nutini nella pieve di San Piero a Sieve.