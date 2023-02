Firenze, camion si intraversa sul viadotto all’Indiano all’alba

L'incidente sul viadotto all'Indiano

Firenze, 27 febbraio 2023 – Un lunedì nero per i camion a Firenze, con due incidenti in poche ore. Abbiamo già dato conto di quello accaduto intorno alle 14 sul ponte alla Vittoria, con un telonato che si è rovesciato rischiando di finire nell’Arno.

Ma nella prima mattina c’era stato un altro incidente, stavolta sul ponte all’Indiano. Un camion fuori controllo si è intraversato, finendo per danneggiare parte del guard rail. L’incidente ha causato non pochi problemi nell’ora di punta.

E’ stato anche istituito un restringimento di carreggiata per permettere la riparazione del guard rail stesso. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi e non si sono registrati feriti.