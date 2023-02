Firenze, camion rischia di finire in Arno: si rovescia su ponte alla Vittoria

Firenze, 27 febbraio 2023 – Paura a Firenze intorno alle 14 di lunedì 27 febbraio. Un camion che stava percorrendo ponte alla Vittoria si è rovesciato.

Guarda le foto

Il pesante mezzo ha rischiato di finire in Arno. E’ infatti rimasto a pochi centimetri dal bordo del ponte. Diversi gli automobilisti e gli scooteristi che si sono fermati e hanno chiamato il 118 per i soccorsi.

Il camionista non avrebbe riportato ferite ed è uscito in maniera autonoma dal mezzo. Problemi per il traffico in zona, in una giornata di rientro al lavoro molto trafficata.

Il camion stava trasportando materiale edilizio. Ha imboccato il ponte alla Vittoria in direzione Isolotto quando, per cause che ora verranno accertate, c’è stato il rovesciamento sul fianco destro. Il camion ha danneggiato il parapetto del ponte e per poco non è finito nel fiume.

La Toscana è ancora scossa intanto per l’incidente in cui un camionista è morto sull’A1 nei pressi di Calenzano precipitando con il suo camion da un viadotto.