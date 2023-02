Firenze, camion ribaltato sul ponte: il mezzo, rimesso in strada, viene rimosso

Firenze, camion rischia di finire in Arno: si rovescia su ponte alla Vittoria

Firenze, 27 febbraio 2023 – E’ scattata la chiusura del Ponte alla Vittoria intorno alle 17 per la rimozione del camion di materiali edili che si è ribaltato proprio sul ponte intorno alle 14 di lunedì 27 febbraio.

Il camionista non ha riportato ferite ma il problema è stato fin da subito quello della viabilità, con i viali in particolare che soffrono per un traffico che va molto a rilento. Gli aggiornamenti.

Ore 20.14: il camion ha il cassone ancora pieno di materiale. Si tratta di un mezzo di movimentazione terra. Per questo i tecnico e i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza il camion ancora instabile.

Ore 20.12: il camion è stato raddrizzato e adesso verrà portato via. Sono servite diverse ore due gru per riuscire a riportarlo nella sua posizione originaria.

Ore 19.47: è arrivata una gru di maggiore potenza per sollevare il camion.

Ore 19.15: i mezzi che attualmente stanno provando a raddrizzare e rimuovere il camion non riescono a completare l’operazione. In arrivo di rinforzo altri mezzi.

Ore 18.56: si susseguono i tentativi di sollevare il mezzo, per il momento senza successo.

Ore 18.40: sul posto operano i vigili del fuoco mentre è già pronto anche il carro attrezzi dedicato ai mezzi pesanti che è pronto a portare via il camion.

Ore 18.00: appare difficile la rimozione. Dalle 17.30 si sta provando a spostare il camion. Che però è a pieno carico e per questo le operazioni sono molto rallentate.

Ore 17.38: il Comune consiglia a chi è diretto da e per il quadrante ovest della città di utilizzare il viadotto all’Indiano. Chi è diretto da e per il quadrante est è inviato a usare il ponte San Niccolò e il viale dei Colli.

Ore 17.34: il traffico risente della chiusura del ponte, con le direttrici Milton-Strozzi Belfiore congestionate.

Ore 17.00: scatta la chiusura del Ponte alla Vittoria e di viale Fratelli Rosselli, che diventano off limits per permettere la rimozione.