Traffico caos sulle autostrade. Mezzo pesante in fiamme sulla A11, incidente sull’Autosole

Firenze, 18 settembre 2023 – Mattinata d’inferno sulle autostrade toscane in almeno due tratti.

Il primo problema si è verificato intorno alle 7,30 sulla A11 Firenze-Mare tra Lucca Est e Capannori in direzione di Firenze, vicino al casello di Capannori, dove anche dopo le 9,30 c’erano ben 5 chilometri di coda per ripristino incidente. Il problema: un mezzo pesante in fiamme, un camion carico di bancali in legno.

Sempre intorno alle 9,30 sulla A1 Milano-Napoli, tra Incisa-Reggello e Firenze Sud verso Firenze, il traffico è rimasto bloccato con 4 chilometri di coda a partire da Valdarno, a seguito di un incidente avvenuto al km 316 nel quale sono rimasti coinvolti un camion e due vetture.

Poco prima delle 10.30 l’incidente risultava risolto con oltre 10 chilometri di coda da smaltire.

Per le lunghe percorrenze Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione di Siena e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta sulla A1 Milano-Napoli. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E’ intervenuto il 118 ma risulta fortunatamente solo un ferito lieve.