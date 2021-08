Firenze, 9 agosto 2021 - Un incidente frontale devastante con un Tir che stava arrivando dalla corsia opposta: sono morti così un uomo di 62 anni e la figlia di 12. Su una strada, la statale 52 Carnica, che scorre lungo il Friuli. Un incidente accaduto sulle rive del fiume Tagliamento, a 45 chilometri da Udine.

Una distrazione o forse un malore dell'uomo: l'auto, una Ford C Max, avrebbe secondo una prima ricostruzione invaso la corsia opposta finendo contro il Tir che stava sopraggiungendo. Un impatto devastante: la macchina si è parzialmente infilata sotto la cabina e per l'uomo e sua figlia di 12 anni, che viaggiava dietro, non c'è stato niente da fare.

Altri due figli di 14 e 10 anni sono rimasti feriti: uno in particolare è il più grave ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trieste. L'altro è meno grave, così come meno grave è un altro familiare che viaggiava con i quattro.

Una tragedia devastante, una famiglia distrutta in un tranquillo pomeriggio di agosto. Erano le 15.30 quando l'incidente è accaduto. Il camionista, un 42enne di Rivignano Teor, comune della cintura di Udine, è rimasto illeso. Sotto choc, è stato lui a scendere subito dal camion e a dare i primissimi soccorsi. Intanto erano stati allertati i soccorsi: sul luogo della tragedia sono arrivati tre ambulanze e un elicottero. Per l'uomo e la figlia i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte.

Le altre persone sono state soccorse, mentre intanto la strada statale rimaneva a lungo bloccata per permettere appunto i soccorsi e i rilievi. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che hanno estratto la famiglia dalle lamiere.