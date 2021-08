Firenze, 9 agosto 2021 - Tragedia della strada in provincia di Udine: distrutta una famiglia di Firenze. Un uomo di 59 anni e la figlia di 12 sono morti in un incidente avvenuto a Amaro, paese nella provincia udinese. Gli altri tre componenti della famiglia sono rimasti feriti. Uno, un bambino, un altro dei figli della vittima, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Trieste. Le sue condizioni sono gravi. Meno gravi le condizioni di un altro figlio e di un cugino di 29 anni. Anche loro sono comunque stati trasportati in ospedale.

Si sarebbe trattato di uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di lunedì. L'auto su cui la famiglia viaggiava, una Ford C-Max, è finita contro un camion. Il conducente del mezzo pesante, un 42enne, è rimasto illeso. L'incidente è accaduto intorno alle 15.30. Drammatica la scena dell'incidente: l'auto è rimasta parzialmente incastrata sotto il pesante autoarticolato, di proprietà di una azienda di Rivignano, in provincia di Udine.

L'incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio, ma sembra che i due mezzi non uscissero dall'incrocio stesso ma stessero procedendo nelle due direzioni della strada regionale 52 carnica, l'arteria dove è avvenuto il sinistro.

Immediato l'allarme dato dal camionista: pur sotto choc è stato lui a occuparsi subito dei feriti e a dare i primissimi soccorsi in attesa del 118. Intervenuto con tre ambulanze e con l'elicottero, che poi ha trasportato il piccolo ora grave a Trieste. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale, i carabinieri del nucleo radiomobile di Tolmezzo e i vigili del fuoco. Che hanno estratto i cinque dalle lamiere. Per l'uomo e per la bambina non c'è stato niente da fare. Lunghe operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli. La strada è rimasta a lungo chiusa.

A guidare, secondo le ricostruzioni, era l'uomo deceduto. I tre figli, di 14,12 e 10 anni, di cui uno è deceduto, erano nel sedile posteriore.

L'incidente si è verificato nei pressi del paese di Amaro, comune di poco più di 800 abitanti posto sulle rive del fiume Tagliamento a circa 45 km dal capoluogo Udine.

Da capire le cause del tragico incidente: o una distrazione, oppure uno dei conducenti ha avuto un malore. ll camionista, come detto, è comunque illeso. La certezza è che uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta. Da qui lo scontro.