Incidente in A1, tamponamento tra due camion a Firenze: traffico nel caos verso nord

Firenze, 28 marzo 2024 – Incidente in A1. È successo oggi pomeriggio, intorno alle ore 15, nel tratto dell’autostrada a Firenze al km 281 in direzione nord. Due camion sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Uno dei due conducenti è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Traffico nel caos e lunghe code tra Firenze Impruneta, Scandicci e il bivio per la Fipili, verso Bologna.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Complicate le operazioni dei pompieri arrivati con tre automezzi di cui una autogru. I vigili del fuoco hanno liberato l’accesso a uno dei due mezzi pesanti consentendo ai sanitari del 118 di stabilizzare e immobilizzare il conducente.

Il traffico dopo l’incidente è andato nel caos. Al momento (ore 16:45) si registrano 6 chilometri di coda tra Firenze Impruneta e il bivio per la Fi-Pi-Li in direzione nord. La circolazione scorre su una sola corsia.

Notizia in aggiornamento