Mini esodo di Pasqua, il traffico in tempo reale

Firenze, 28 marzo 2024 – Con la chiusura delle scuole e l’avvicinarsi del fine settimana pasquale sono in tanti ad aver preso l’auto o il treno per partire. Chi va in vacanza, chi a trovare i parenti, chi è fuori sede e torna a casa: qualunque sia la ragione, come in ogni mini esodo che si rispetti, l’andata presenta una vivace situazione di traffico diretto soprattutto a sud.

In mattinata segnalati rallentamenti per il traffico intenso sul tratto appenninico dell’Autostrada del Sole A1 e nel tratto tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. Nel tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma nord in direzione di Roma, è avvenuto un incidente intorno alle 8 all'altezza del km 525, coinvolti due mezzi pesanti. Percorso alternativo: chi viaggia da Firenze verso Roma può uscire a Ponzano Romano e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare a Fiano Romano sulla Diramazione di Roma nord.

Gli aggiornamenti in tempo reale sul sito di Autostrade a questo link.

A questo link invece gli aggiornamenti sul traffico ferroviario.