Calenzano (Firenze), 30 novembre 2021 - Tragedia sull'Autostrada A1, nel tratto fiorentino. E' accaduto all'altezza di Calenzano, in direzione Bologna, nella mattina di martedì 30 novembre. Sono stati quattro i camion coinvolti in un tamponamento. Uno degli autisti non ce l'ha fatta, è morto nonostante i tentativi di soccorso da parte del 118 e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti dal comando di Firenze.

Sono stati gli altri automobilisti a dare l'allarme. Tra i camion è rimasta coinvolta anche una bisarca. La corsia nord è rimasta bloccata a lungo. Si sono formate lunghe code andate avanti fino al pomeriggio. Pesanti le ripercussioni che si sono registrate sulla tratta per automobilisti e camion, rimasti a lungo incolonnati. La corsia nord ha riaperto soltanto dopo le 14 e le code sono andate avanti fino al pomeriggio.

