Firenze, 30 novembre 2021 - Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite nello scontro tra quattro mezzi pesanti avvenuto sull'autostrada A1 al chilometro 268, in direzione nord, all'altezza di Calenzano, in provincia di Firenze. Sono intervenuti i igili del fuoco. Al momento chiusa la corsia nord. Nel tratto chiuso si è formata una coda di 6 chilometri tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

In alternativa, per le lunghe percorrenze verso Milano, è possibile proseguire attraverso la A11 Firenze-Pisa nord, poi la A12 Genova-Rosignano Marittimo e successivamente la A15 Parma-La Spezia. Come conseguenza della chiusura, al momento si registra 1 km di coda tra Firenze Scandicci e il bivio per la A11. Per i soli veicoli leggeri si consiglia di uscire ad Incisa, seguire le indicazione per SS 69 in direzione Pontassieve e successivamente la ss67 in direzione Dicomano con rientro in autostrada a Barberino. In carreggiata opposta segnaliamo 2 km di coda tra il bivio per la Direttissima e Calenzano.

Notizia in aggiornamento