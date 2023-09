Incidente in A1, le ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Caos e code sulle provinciali

Firenze, 29 settembre 2023 – Il grave incidente in A1 nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa che ha causato due morti sta avendo pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria. L’autostrada è chiusa da oltre un’ora in entrambe le direzioni: oltre alle code che si sono accumulate ci sono anche quelle causate da chi è impossibilitato ad imboccarla e sta quindi ripiegando sulle provinciali.

Al momento la situazione peggiore è sulla Sr 222 Chiantigiana in direzione Firenze, in particolare intorno all’abitato di Grassina, dove si calcolano ritardi di oltre mezz’ora rispetto ai normali tempi di percorrenza. Nella zona di Figline, sempre a causa dell’impossibilità di imboccare l’A1 in direzione Bologna, rallentamenti e code sulla provinciale 69.