Incidente grave in autostrada A1, due morti. Traffico nel caos tra Firenze Sud e Incisa

Firenze, 29 settembre 2023 – Grave incidente in autostrada A1. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, all’altezza del km 313, tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. A causa dell’incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale, che è stato poi riaperto a metà pomeriggio. Il bilancio dell’incidente è tragico: ci sono due morti e due feriti gravi.

La dinamica dell’incidente

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli: un furgone ha fatto un salto di carreggiata dalla corsia nord a quella sud finendo su un’auto che procedeva in senso contrario.

Morti i due conducenti dei due mezzi. Le due persone ferite, che erano a bordo del Van, sono state trasportate in gravi condizioni all’ospedale di Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli, Firenze) con l’elicottero Pegaso.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Sono inoltre in corso le operazioni di distribuzione dell'acqua da parte del personale di soccorso intervenuto.

Il grave incidente in autostrada A1 tra Incisa e Firenze Sud

Traffico nel caos

(Ore 18:24). Autostrade per l’Italia fa sapere che tra Valdarno e Firenze sud, in direzione di Firenze, si registrano 5 km di coda. In direzione opposta, verso Roma, si registrano 14 km di coda.

(Ore 17:38). Tra Valdarno e Firenze sud, in direzione di Firenze, si registrano 8 km. In direzione Roma si registrano 15 km di coda.

(Ore 16:49). È stato riaperto il tratto autostradale precedentemente chiuso. In direzione di Firenze, si registrano 7 km di coda e il traffico defluisce su 1 corsia, a partire da Valdarno In direzione Roma, si registrano 14 km di coda e il traffico defluisce su 2 corsie, a partire da Firenze Scandicci.

(Ore 16:33). All'interno del tratto chiuso, il traffico non è più bloccato, restano 5 km di coda e il traffico defluisce su 1 corsia. In direzione opposta, verso Roma, si registrano 14 km di coda a partire da Firenze sud, il traffico defluisce su 2 corsie.

Le strade alternative

Queste le strade alternative e le uscite consigliate da Autostrade per l’Italia. Per chi è diretto verso Firenze, uscire a Incisa, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Firenze sud. Per lunghe percorrenze in direzione di Bologna, uscire a Valdichiana, prendere raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena con rientro in A1 a Firenze Impruneta, percorso inverso in direzione di Roma.