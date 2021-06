Firenze, 17 giugno 2021 - Non c'è pace sulla Autostrada del Sole: dopo i due giorni consecutivi caratterizzati da mezzi pesanti in fiamme, stamani si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello.

A causa dell'incidente tra due camion e due auto, avvenuto all'altezza del km 304, il traffico è bloccato con oltre 9 chilometri di coda. Code in uscita anche a Firenze Impruneta. In carreggiata opposta si segnalano incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa per curiosi.

Chi è in viaggio verso Roma deve uscire a Firenze sud dove si segnalano incolonnamenti per 3 chilometri e può rientrare ad Incisa dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze è consigliata l'uscita a Firenze Impruneta, seguire indicazioni per Siena, percorrere la strada statale 326 raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Incisa. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari.

Sul luogo dell'incident sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.