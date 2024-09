Incidente a Campo di Marte. Urtato dal treno, muore sui binari. Traffico ferroviario ancora in tilt

E’ stato urtato dal treno mentre camminava lungo i binari, tra le stazioni di Campo di Marte e Rovezzano. Traffico ferroviario in tilt ed ennesima tragedia: la vittima, stavolta, è un 29enne originario dalla Libia, identificato dalla Polfer grazie ai documenti che portava in tasca. L’ipotesi è che si tratta di una persona che gravitasse nella zona di San Salvi e che proprio lì, ieri intorno all’ora di pranzo, si stessa recando utilizzando la “scorciatoia“ della ferrovia.

Dalla visione delle telecamere viene infatti esclusa l’ipotesi che possa essere trattato di un gesto suicida. Più probabile invece che il giovane sia stato colto di sopresa dall’arrivo a forte velocità di un convoglio.

Per il tempo necessario all’intervento dei soccorritori, coordinati dal magistrato di turno, per gli accertamenti del caso e la rimozione della salma, il traffico nel tratto ha subito gli inevitabili ritardi. Alcuni passeggeri sono stati fatti scendere alla stazione di Campo di Marte, qualcuno ha anche proseguito il proprio viaggio con altri mezzi: sono stati messi a disposizione anche degli autobus.

Secondo quanto riportato sul sito di Rfi dalle 15:35 nel nodo di

Firenze la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l’investimento.

Per quanto riguarda gli effetti sulla mobilità ferroviaria 27 treni Alta velocità, due Intercity e sei regionali hanno riportato rallentamenti fino a 70 minuti, 14 regionali limitati e sei cancellati.

Ulteriori disagi anche sulla linea Firenze-Empoli per un incendio di sterpaglie in prossimità dei binari che si è verificato tra le stazioni di Firenze Rifredi e Le Piagge. La circolazione è stata interrotta per circa un’ora, tra le 14.50 e le 15.50. Un Intercity e sei regionali hanno riportato rallentamenti fino a 60 minuti, alcuni regionali sono stati limitati nel loro percorso mentre cinque sono stati cancellati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, da accertare le cause del rogo.

ste.bro.