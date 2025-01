Incendio al settimo piano di un palazzo: intervento stamani dei pompieri a Cintoia

Firenze, 22 gennaio 2025 – Incendio al settimo piano di un palazzo in zona Cintoia, nel quartiere 4. E’ successo stamani poco prima delle 11, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in via del Cavallaccio per domare un incendio scoppiato in un appartamento situato al settimo piano di un condominio di nove piani.

Le fiamme hanno interessato il materiale presente sul terrazzo dell’abitazione, ma grazie all’intervento tempestivo della squadra dei pompieri, l’incendio è stato rapidamente circoscritto e, dunque, non si è per fortuna propagato all’interno dell’appartamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.

Sul posto sono intervenuti una squadra operativa, l’autoscala, il carro aria e il funzionario di servizio.