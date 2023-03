Luca, morto nell’incendio a 25 anni. La fidanzata: “Non rispondeva al telefono. Dovevamo andare a sciare”

Sesto Fiorentino, vigili del fuoco e carabinieri davanti alla casa dov'è scoppiato l'incendio (Foto Germogli)

Sesto Fiorentino, 6 marzo 2023 – Due vite spezzate, tutto in una tragica notte. Sono quelle di Francesca Faggi, 51 anni e Luca Faggi, appena 25enne. Zia e nipote che hanno perso la vita nell’incendio divampato nell’abitazione di via della Sassaiola, a Quinto Basso.

Una famiglia stretta nel dolore. Matteo Faggi, 26 anni, fratello di Luca parla con grande dignità in questo momento dolorosissimo. Si è sciolto in un pianto dirotto e in parte liberatorio abbracciato e sorretto da un paio di amici più stretti. "Mio fratello studiava Ingegneria Meccanica, terzo anno. Collaborava con un'associazione per l'assistenza alle persone disabili e in genere si prestava molto al volontariato. Da alcuni mesi aveva deciso di trasferirsi qui a Sesto Fiorentino per aiutare la nostra nonna e la nostra zia. Era uno scout, l'aiuto prestato al prossimo era un suo valore fondante".

La fidanzata di Luca, Manuela, 22 anni, studentessa universitaria, di Storia dell'Arte. Accanto a lei il padre, Pasquale Grispino: "Ho chiamato Luca stamani presto, alle 6.30, dovevamo partire per andare a sciare. Non rispondeva. Era un giovane sempre disponibile con il prossimo. Gli volevano tutti tanto tanto tanto bene. Ora mi stava aiutando a prendere il foglio rosa. Era sempre pronto ad aiutare gli altri, da alcuni mesi era vicino in modo particolare alla zia disabile e alla nonna anziana".

g. sp.