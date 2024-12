Rignano sull’Arno (Firenze), 3 dicembre 2024 – Un incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno in un rimessaggio agricolo in via Roma nel comune di Rignano.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Figline Valdarno e di Pontassieve, oltre a due autobotti provenienti dalla sede centrale e da Firenze ovest.