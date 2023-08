Reggello, l’incendio più difficile in Toscana: decine di squadre per spegnerlo

Reggello (Firenze), 26 agosto 2023 – L’incendio più difficile di questa estate in Toscana è sotto controllo. Ma non è stato facile avere la meglio sulle fiamme nelle campagne in zona impervia nel territorio comunale di Reggello, dove un rogo ha mandato in fumo tra il pomeriggio e la notte di venerdì 25 agosto 44 ettari di terreno.

In una stima approssimativa, con la superficie andata in fumo che dunque potrebbe essere maggiore. Sono servite oltre quaranta squadre di operai forestali e volontari dell’antincendio per spegnere le fiamme insieme ai vigili del fuoco.

L'incendio di Reggello (Foto dal profilo Facebook del sindaco Giunti)

Per la gestione di quello che risulta essere l'incendio più vasto della stagione in Toscana, è stato attivato il coordinamento assistito, procedura che prevede impiego di figure specializzate in supporto al direttore operazioni per mettere in atto le strategie al punto di comando avanzato.

Qui si sono succeduti nello svolgimento della pianificazione, tecnici e funzionari degli enti locali e di Regione Toscana. Per tutta la giornata di sabato è previsto l’invio di ulteriori squadre per mettere in atto la bonifica. Un controllo importante per evitare la ripresa dell’incendio.

Il rogo, spiega il sindaco di Reggello Piero Giunti, “ha rappresentato una profonda ferita per la nostra montagna reggellese. È stato necessario l’intervento di 2 Canadair, 5 Elicottori e molte squadre di volontari a terra arrivati dai comuni vicini, insieme alla nostra Protezione Civile della Croce Azzurra di Reggello”.