Firenze, incendio a Quaracchi, distrutto camion. Alta colonna di fumo nero

Firenze, 4 luglio 2023 – Paura a Firenze per l’incendio di un camion, con il mezzo che è andato completamente distrutti.

Accade in via San Piero a Quaracchi, in un’area industriale nel tardo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre automezzi di cui due autobotti. Il camion era vicino ad alcune baracche adibite allo stoccaccio di cassette di plastica e legna.

Da capire che cosa abbia scatenato il rogo. Non ci sono comunque persone ferite. Sono intervenute anche la polizia e la polizia locale. All’arrivo dei vigili del fuoco il camion era completamente avvolto dalle fiamme. Parzialmente danneggiate anche le baracche circostanti.