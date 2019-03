Firenze, 9 marzo 2019 - Un incendio ha interessato la zona del Poderaccio, nella zona ovest di Firenze. Sono intervenuti i vigili del fuoco da tre caserme: il comando fiorentino e i distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano. Diversi uomini in campo per spegnere il rogo. Sono andate a fuoco in particolare masserizie e rifiuti abbandonati. Nella zona ci sono anche diverse carcasse di auto. La zona è conosciuta e da tempo al centro delle polemiche perché è presente un insediamento di famiglie rom. Le famiglie sono state sgombrate ma spesso altre persone tornano a insediarsi nella zona.

© Riproduzione riservata