Incendio nel parco del Four Seasons Bruciato un annesso lontano dall’hotel

La colonna di fumo nero si è innalzata per decine di metri ed è stata vista da molti dei fiorentini ancora in città. Un incendio, presto tutti hanno realizzato che la colonna, causa incendio, era esattamente sulla verticale del Four Seasons di Borgo Pinti, nel parco dell’hotel di lusso in pieno centro. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11.25 in viale Matteotti a Firenze. Il rogo ha interessato per una struttura annessa posta all’interno del parco dell’hotel propagandosi ad alcune siepi e ad altrettanti alberi. Nessuna persona è rimasta ferita, come hanno subito precisato i vigili del fuoco, soprattutto perché in base a quanto è stato detto, l’incendio si è sviluppato in un’area abbastanza distante dall’immobile che ospita l’albergo.

Sul posto per lo spegnimento hanno operato due squadre e tre automezzi. Poi il lavoro dei pompieri ha riguardato lo spegnimento minuto, per evitare sinistri ritorni di fiamma, e poi la "verifica in locali tecnicni situati nelle vicinanze dell’area interessata dall’incendio". I vigili del fuoco, dopo aver valutata la possibilità di evacuare preventivamente la struttura ospitante, hanno comunicato di non aver proceduto in tal senso, appunto per la debita distanza dell’annesso bruciato dalla parte ricettiva.

L’ufficio stampa di Four Seasons, interpellato, ha detto che "l’incendio si è sviluppato in un’area di ingresso secondario, una parte marginale, estendendosi ad alcune siepi" e che "non sono stati coinvolti clienti, né altri ospit. Sulle cause aspettiamo che i vigli del fuoco e le forze dell’ordine ci comunichino cosa ha originato le fiamme".