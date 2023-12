Incendio in un negozio, palazzo evacuato

Firenze, 22 dicembre 2023 – Incendio in un negozio. È successo ieri sera, verso l’ora di cena, in via Baracca. Le fiamme sono divampate in un esercizio commerciale che si trova al piano terra di un condominio. L’intero palazzo a scopo precauzionale è stato fatto evacuare, ma fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

I vigili del fuoco intervenuti hanno immediatamente proceduto a spegnere l’incendio. Eseguite anche le verifiche strutturali del solaio che divide il negozio e l’appartamento soprastante.