Firenze, 4 settembre 2021 - Incendio a Firenze nella zona del Ponte all'Indiano. Le fiamme si sono levate intorno alla mezzanotte e l'incendio è andato avanti per buona parte della nottata. Grande lavoro dei vigili del fuoco nella lotta contro le fiamme. La zona che è andata a fuoco si trova appunto quasi sotto il ponte, nelle pertinenze di un deposito, non lontano dal Parco delle Cascine. Si tratta di un'azienda che si occupa di riciclaggio di legname.

Sarebbero andate a fuoco masserizie e sterpaglie. Ma anche una certa quantità di legna che lì era accatastata. Non poche le difficoltà per i vigili del fuoco del comando di Firenze, visto che non è stato facile riuscire ad accedere con i mezzi sul luogo dell'incendio. La colonna di fiamme e fumo era visibile da buona parte della città. Fiamme che hanno attaccato il deposito con grande violenza.

La circolazione sul ponte all'Indiano non è stata bloccata ma gli automobilisti potevano chiaramente notare le fiamme. Non si registrano vittime o feriti ma ingenti danni. All'alba le fiamme erano ancora ben visibili. Solo intorno alle sette l'incendio poteva dirsi ormai spento, ma il fumo ha continuato a salire dal luogo del rogo. Da capire le cause dell'incendio. Su questo le indagini sono in corso. Intanto sono andate avanti anche le operazioni di bonifica.

