Incendio sui binari tra Rifredi e Le Piagge, si fermano i treni tra Firenze ed Empoli

Firenze, 31 agosto 2024 – Oltre all’incendio scoppiato in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in Lungarno Colombo, i vigili del fuoco sono stati impegnati a Firenze per un rogo di sterpaglie divampato lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Firenze Rifredi e Le Piagge.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma le fiamme si sono sprigionate nella zona compresa tra le Cascine e Porta a Prato, nei pressi del viadotto all’Indiano. Questo ha comportato lo stop temporaneo alla circolazione dei treni tra Empoli e Firenze: i convogli sono rimasti fermi per circa un’ora, dalle 14,50 alle 15,50. Un Intercity e sei regionali hanno riportato rallentamenti fino a 60 minuti, alcuni regionali sono stati limitati nel loro percorso mentre cinque sono stati cancellati.

Insieme ai vigili del fuoco hanno operato anche squadre Vab e di Racchetta Scandicci.