Incendio nel carcere minorile di Firenze, scatta la maxi emergenza

Firenze, 9 febbraio 2024 – Fiamme ieri sera, 8 febbraio, all'istituto penale per i minorenni di Firenze in via degli Orti Oricellari. L’incendio è divampato, poco dopo le 22, all'interno di una cella: da quanto appreso le fiamme avrebbero interessato un materasso.

Intervento e soccorsi

All'arrivo dei pompieri il personale della polizia penitenziaria aveva già messo in sicurezza gli occupanti ed estinto l'incendio. Per l'incendio il 118 ha attivato anche la maxiemergenza sanitaria: secondo quanto si apprende sono stati poi due i giovani portati in ospedale, con codice minore, per aver inalato fumo. I vigili del fuoco, giunti con due squadre, hanno effettuato il controllo dei locali anche con termocamera e realizzato la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia municipale.