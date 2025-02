Cassonetti dati alle fiamme di notte: "Risveglio-choc dopo i vandalismi"

Ignoti hanno dato fuoco ad alcuni bidoni per la raccolta della carta che si trovavano davanti alle abitazioni, danneggiandoli. Ed in alcuni casi, il fumo avrebbe danneggiato anche le facciate degli immobili davanti a cui erano stati posti i contenitori. È l’atto vandalico avvenuto la scorsa notte sia in via Empolese che in via Battisti, a Sovigliana. Un episodio segnalato dai consiglieri comunali di Vinciamo Alessandro Scipioni, Manuela Mussetti, Egidio Varrecchia ed Andrea Parri, i quali hanno posto nuovamente l’accento sulla questione legata al vandalismo ed alla sicurezza in generale. Ricordando come pochi giorni fa Varrecchia fosse stato suo malgrado vittima dei vandali: qualcuno aveva infatti mandato in frantumi uno dei finestrini dell’automobile del consigliere d’opposizione mentre era parcheggiata, forse alla ricerca di denaro o di oggetti di valore all’interno dell’abitacolo.

"Siamo molto preoccupati dall’incremento atti di vandalismo e di microcriminalità che ogni giorno stanno prendendo più campo a Sovigliana e Spicchio. L’incendio provocato ad alcuni bidoni della spazzatura – hanno detto i rappresentanti del centrodestra – il danneggiamento dell’auto del consigliere Varrecchia, sono atti che fanno da cornice ai tanti e continui episodi di danneggiamenti e furti notturni, degradanti presidi di parti pubbliche. Solo qualche mese fa i negozianti di viale Togliatti avevano dovuto fronteggiare una banda di baby gang e una ragazza si era dovuta difendere con una mazza da baseball da una rapina con coltello in pieno giorno".

Per un tema che dovrebbe tornare all’attenzione del consiglio comunale: Scipioni, Mussetti, Varrecchia e Parri dovrebbero presentare un’interrogazione in una delle prossime sedute consiliari per chiedere all’amministrazione comunali quali provvedimenti intenda sollecitare o mettere in atto. "Ci interroghiamo su quello che stia cercando realmente di fare il Partito Democratico davanti ad un emergenza simile – hanno concluso – utilizzeremo gli strumenti che abbiamo a disposizione per ottenere risposte chiare, tempistiche certe e proporre un giro di vite".

Giovanni Fiorentino