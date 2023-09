Baracche a fuoco nella notte, il vento porta le fiamme nei campi

Campi Bisenzio (Firenze), 7 settembre 2023 – Numerosi mezzi dei vigili del fuoco – cinque con ben venti uomini impegnati sul rogo – per un incendio scoppiato la scorsa notte a Campi Bisenzio tra via del Paradiso e via delle Miccine. A prendere fuoco sono state alcune baracche ma il forte vento che soffia in questi giorni sulla Piana ha immediatamente esteso le fiamme al terreno circostante.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco dal distaccamento di Firenze Ovest, da quello di Calenzano e dal comando provinciale di Prato; l’allarme è scattato intorno a mezzanotte e quaranta.