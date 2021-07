Firenze, 8 luglio 2021 - "Per il momento siamo costretti a chiudere": così il ristorante pizzeria La Beppa Fioraia, molto conosciuto in città, a causa di un incendio che nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio ha interessato la cucina. Non ci sono feriti fortunatamente ma sono intervenuti in forze i vigili del fuoco del comando di Firenze.

I danni alla cucina sono in fase di valutazione, ma per il momento il locale deve chiudere. Sono gli stessi gestori su Facebook a informare il pubblico di quanto accaduto. "Si comunica alla gentile clientela che per cause di forza maggiore siamo costretti a chiudere, speriamo di potervi accogliere al più presto. Nel frattempo vi aspettiamo a Largo9: aperti tutti i giorni dalle 18": questo si legge sulla pagina Facebook. "Torneremo presto", aggiungono i gestori.

Le attività del ristorante pizzeria saranno dunque ospitati dal locale di Largo Annigoni.

Sono tre le persone lievemente intossicate, due vigili del fuoco e una residente della zona. Ma le loro condizioni non destano preoccupazione e sono stati subito dimessi dall'ospedale.

© Riproduzione riservata