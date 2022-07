Incendio vicino all'aeroporto di Firenze, traffico aereo sospeso per due ore

Firenze, 26 luglio 2022 - Incendio vicino all'aeroporto di Firenze e alla superstrada Fi Pi Li. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio all'altezza di Sant'Ilario, frazione di Lastra a Signa. La colonna di fumo che si è innalzata in cielo ha costretto l'aeroporto di Firenze Peretola a interrompere e sospendere il traffico aereo per circa due ore, dalle 15:40 alle 17:35. Adesso il traffico aereo, come informa lo stesso aeroporto, è ripreso regolarmente.

L'incendio, scrive il presidente della Regione Eugenio Giani, si è sviluppato nella località Sant'Ilario, frazione di Lastra a Signa. Sul posto sono stati inviati 2 elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato antincendio con i vigili del fuoco anche a presidio di alcune case e abitazioni presenti nella zona. Le fiamme hanno interessato oliveti, coltivazioni e una parte di bosco. Come dichiarato a La Nazione dal sindaco di Lastra a Signa Angela Bianchi, "le fiamme hanno minacciato alcune case e per precauzione sono state fatte evacuare alcune persone".

Questi gli orari dei voli in partenza, secondo il tabellone dell'aeroporto di Firenze Peretola.

- Lufthansa-AirDolomiti, destinazione Munich (Muc). EN 08197 LH 09441. Orario 17:00

- Vueling, destinazione Mikonos (Jmk). VY 06360. Orario 17:35

- KLM, AirFrance, Gol, destinazione Paris (Cdg). AF 01667 G3 05134 KL 02131. Orario 18:10

- Aegean, destinazione Athens (Ath). A300675. Orario 18:25

- Austrian, destinazione Vienna (Vie). OS 00536. Orario 18:25

- Vueling-Iberia, destinazione Paris (Ory). VY 01504 IB 05090. Orario 18:30

- Swiss, destinazione Zurich (Zrh). LX 01681. Orario 18:50

- AirDolomiti-Lufthansa, destinazione Frankfurt (Fra). EN 08859 LH 09501. Orario 18:55

- Vueling-Iberia, destinazione Palermo (Pmo). VY 06922 IB 05724. Orario 19:55

- Airfrance-Gol-Klm, destinazione Paris (Cdg). AF 01767 G3 05181 KL 02135. Orario 20:30

- Vueling-American Airlines-Iberia-Iberia, destinazione Barcellona (Bcn). VY 06006 AA 08871 IB 05587 IB 05614. Orario 22:25

Questi gli orari dei voli in arrivo, secondo il tabellone dell'aeroporto di Firenze Peretola.

- AirDolomiti, Lufthansa, provenienza Munich (Muc). EN 08196 LH 09440. Orario 16:25

- Vueling, provenienza Madrid (Mad). VY 01499. Orario: 17:05

- AirFrance, Gol, Klm, provenienza Paris (CDG). AF 01666 DL 08749 G3 05130 KL 02128. Orario 17:25

- Aegean, provenienza Athens (Ath). A3 00674. Orario 17:35

- Austrian, provenienza Vienna (Vie). OS 00535. Orario 17:40

- Swiss, provenienza Zurich (Zrh). LX 01680. Orario 18:10

- AirDolomiti-Lufthansa, provenienza Frankfurt (Fra). EN 08858 LH 09498. Orario 18:20

- Vueling-British Airways-Iberia, provenienza London (Lgw). VY 06207 BA 08049 IB 05615. Orario 19:20

- AirFrance-Delta-Gol-Klm-Kenya Airways, provenienza Paris (Cdg). AF 01766 DL 08368 G3 05172 KL 02132 KQ 03840. Orario 19:45

- Vueling-American Airlines-Iberia-Qatar Airways, provenienza Barcellona (Bcn). VY 06005 AA 08869 IB 05586 QR 05530. Orario 21:50

- AiFrance-Klm-China Eastern, provenienza Paris (Cdg). AF 01266 KL02134 MU 01695. Orario 22:35

- Alitalia, provenienza Roma (Fco). AZ 01681. Orario 22:40

- Vueling-Iberia, provenienza Paris (Ory). VY 01505 IB 05091. Orario 22:40

- Klm, provenienza Amsterdam (Ams). KL 01647. Orario 22:55

- Vueling, provenienza Mikonos (Jmk). VY 06361. Orario 23:00

- Vueling-Iberia, provenienza Palermo (Pmo). VY 06923 IB 05725. Orario 23:30