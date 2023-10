Appartamento in fiamme, paura nella notte all’Isolotto

Firenze, 5 ottobre 2023 – Paura nella notte per un incendio divampato in un appartamento a Firenze, all’Isolotto in via Medardo Rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e della sede centrale intorno alle 2.30.

Le fiamme hanno interessato un appartamento al secondo piano; i vigili del fuoco hanno spento l'incendio ed evacuato tre persone dai piani superiori per la presenza di fumo. Sul posto anche il 118 per i controlli sanitari.