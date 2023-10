Incendio a Coverciano, fumo in strada. Arrivano i vigili del fuoco

Firenze, 3 ottobre 2023 – Fiamme e fumo in un edificio nella zona di Coverciano a Firenze. Nella tarda mattinata di oggi, 3 ottobre, i residenti hanno allertato i vigili del fuoco per domare il rogo del quale ancora non sono chiare le cause. Paura in strada, tra via D’Annunzio e via Manni invasa dal fumo. Subito è scattato l’allarme anche sui social network, in molti infatti hanno notato le fiamme divampate vicino a una casa. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti.