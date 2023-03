Inaugurato il Consultorio agli Innocenti

Torna, dopo dieci anni di assenza, il consultorio all’Istituto degli Innocenti, nel cuore di Firenze. Il taglio del nastro è avvenuto ieri, in occasione della "Festa della donna", grazie al progetto nato dalla collaborazione fra Asl Toscana Centro e Istituto degli Innocenti, col sostegno di Comune di Firenze e Regione Toscana. All’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, la vicepresidente Stefania Saccardi, l’assessore toscano al diritto alla salute Simone Bezzini, il direttore della Asl Toscana centro Paolo Morello Marchese, la direttrice del dipartimento Servizi Sociali, Rossella Boldrini, la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida, l’assessore comunale al Sara Funaro e il direttore Società della Salute Firenze, Marco Nerattini. "Bentornato al consultorio all’Istituto degli Innocenti a Firenze – ha detto il presidente Giani -. Come Regione siamo convinti che queste strutture siano utili per tutelare e promuovere la salute della donna e dei giovani. Intendiamo ripensare e potenziare la rete dei consultori regionali: un tema che è parte dell’agenda politica della giunta". "Siamo felici di inaugurare un ulteriore spazio dedicato a servizi per bambini e ragazzi, per la donna e la genitorialità – ha commentato la presidente degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida - . Il nostro istituto è da sempre al servizio dei più piccoli e della famiglia nel senso più ampio del termine". L’attività del Consultorio partirà oggi, dopo la conclusione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria che la Asl ha preso in affitto dall’Istituto degli Innocenti. I lavori hanno portato all’adeguamento funzionale di ambienti e impianti, alla realizzazione di ambulatori, servizi igienici, spogliatoi e depositi, alla posa di una nuova pavimentazione e alla tinteggiatura di tutti gli spazi per oltre 300mila euro di investimento. Previsto anche un Consultorio giovani, pensato per i tanti licei e istituti superiori intorno a Santissima Annunziata.

Lisa Ciardi