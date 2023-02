Inaugurata a Troghi l’aula delle arti e delle scienze Grazie al Comune e alla caparbietà dei genitori

Da qualche giorno nella scuola elementare di Troghi i giovani studenti possono far lezione in una nuova speciale aula: quella dedicata alle arti e alle scienze. Bella, grande, attrezzata, è il frutto di un successo collettivo: è infatti stata realizzata dalla collaborazione tra il Comune, l’istituto comprensivo e le famiglie. Ad attrezzare quest’aula della scuola primaria don Lorenzo Milani è stata ancora una volta la caparbietà del Comitato genitori Rignano-Troghi, un bel gruppo di famiglie che spesso collabora con scuola e Comune per gli studenti di oggi e di domani. Pochi anni fa avevano risistemato lo spazio verde della scuola dell’infanzia della stessa frazione, inclusi i giochi. Ora quegli stessi genitori sono ‘cresciuti’ insieme ai loro figli e hanno deciso di donare un laboratorio attrezzato dedicando il proprio tempo libero per la sua sistemazione. È uno spazio importante didattico dove i ragazzi possono imparare e dare sfogo alla propria creatività. "Prosegue questa collaborazione storica e preziosa tra l’amministrazione, il comitato genitori e la scuola - sottolinea l’assessore all’istruzione Francesca Morandi -. È la dimostrazione che la sinergia di idee e obiettivi e l’ascolto delle esigenze degli insegnanti, porta ottimi frutti. All’inaugurazione dell’aula hanno partecipato i bambini che hanno accolto con entusiasmo e curiosità questa nuova aula a loro disposizione".

Manuela Plastina