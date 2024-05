In ricordo della Maggiolata di primavera

Fancelli

Firenze è la città del fiore per eccellenza e un tempo celebrava la "Maggiolata", la festa di

Primavera con il canto, la musica e i fiori. E’ aperto in queste settimane, fino al 20 maggio il Giardino dell’Iris al Piazzale Michelangelo dove si svolgerà proprio nella prossima settimana il 66° concorso Internazionale dell’Iris, con oltre 3000 varietà provenienti da tutto

il mondo. La prossima sttimana, giovedì 9 si celebra anche la Festa dell’Ascensione, una festa le cui origini si perdono nella notte dei tempi: in epoca granducale il popolo fiorentino era solito recarsi in quel giorno alle Cascine, aperte eccezionalmente al pubblico per vedere sfilare le carrozze granducali e delle famiglie più importanti, poi successivamente per acquistare la gabbietta colorata con il grillo. "Conoscere e amare il nostro folclore significa onorare il linguaggio della nostra bandiera" ( cit. Eddie Cantor). Numeri da giocare per tre estrazioni: 31–24–77.

L’OROSCOPO

Ariete 42 80, Toro 6 69 , Gemelli 11 74, Cancro 54

58, Leone 24 39 , Vergine 40 71, Bilancia 71 72, Scorpione 36 38, Sagittario 63 82, Capricorno 1 11, Acquario 17 18, Pesci 31 51 .

I numeri di Chiara: Terno d’oro 6 19 40 da giocare a Genova e tutte le

ruote.

Terni dei nomi di persona. Domenica 17 40 8, Flavia 26 8 68, Gioia 74 11 49, Grazia 5 11 35, Isotta 21 6 49, Rossana 16 21 61, Tosca 17 34 68, Alfio 76 10 67, Fabio 16 13 73, Fulvio 35 70 17, Gualtiero 54 18 90, Igor 4 35 70, Isacco 28 23 55, Ubaldo 47 12 88.

L’AFORISMA della settimana scelto da Mario. "Tutti i vizi di tutte le età e di tutti i

paesi del globo riuniti assieme, non eguaglieranno mai i peccati che provoca una sola

campagna di guerra"

(Voltaire ) 51 57 56 .