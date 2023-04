In piazza Piave Una targa in onore di Salvo D’Acquisto

Il giardino pubblico di piazza Piave sarà intitolato a Salvo D’Acquisto. La cerimonia domani alle 10 con il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Firenze, generale di brigata Gabriele Vitagliano, e il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani. In questa occasione nell’area di verde pubblico che è luogo di ritrovo per famiglie e bambini sarà scoperta una targa con il ricordo del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto: "Medaglia d’oro al valor militare alla memoria – è scritto – perché, spinto fino alla suprema rinunzia della vita per mano delle orde naziste, non esitava a dichiararsi unico responsabile di un presunto attentato contro le forze armate tedesche, salvando la vita a 22 ostaggi civili". Durante la cerimonia di intitolazione si esibirà la Fanfara dei Carabinieri.