In mostra la magia barocca di Luca Giordano

E’ una vera e propria sfida all’illusionismo, dove il racconto dei miti si alterna alle virtù cardinali negli angoli, per culminare con la celebrazione dei Medici al centro. Tutto ciò alzando gli occhi verso la volta della Galleria degli Specchi a Palazzo Medici Riccardi, dove Luca Giordano lasciò a Firenze non solo il segno e il gusto del tempo, ma la dimostrazione della sua straordinaria abilità di pittore barocco, fra i più virtuosi e prolifici del nostro Paese. Vissuto in città tra il 1682 e il 1686, le famiglie fecero a gara a contendersi l’artista napoletano, pronte ad accogliere le novità della sua pittura e a investirlo di importanti esecuzioni. Fra queste - oltre ai granduchi medicei - ci furono i Del Rosso, Corsini, Sanminiati, Andreini, Martelli e i Riccardi, a cui il pittore lascerà in consegna importanti capolavori su tela e a fresco destinati a segnare la storia del Barocco italiano. Ed ecco proprio a Palazzo Meddici Riccardi, la Città Metropolitana che vi ha la sede, insieme a Muse, ha organizzato la mostra (fino al 5 settembre) “Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze”, che racconta il legame dell’artista con la città, curata da Riccardo Lattuada, Giuseppe Scavizzi e Valentina Zucchi e...