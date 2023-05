In cooperativa contro il caro affitti

Per dare una possibile risposta al problema del caro affitti degli alloggi per gli studenti, a settembre a Firenze nascerà la prima ’casa per studenti in cooperativa’. A lanciare l’idea è Mutualità Studentesca (MuSt), cooperativa attiva dal 2022 aderente a Legacoop Toscana e nata grazie al bando Smart e Coop, promosso da Legacoop Toscana e Fondazione Cr Firenze.

La cooperativa, che conta 40 soci, punta a dar vita "a un vero e proprio modello di studentato cooperativo, una serie di alloggi distribuiti in varie zone della città, gestiti dagli studenti per gli studenti", si spiega in una nota. La prima esperienza pilota di casa per studenti in cooperativa sarà in viale Belfiore, davanti alla fermata del tram, ma MuSt si propone "di avviare fin da subito un percorso di analisi degli spazi pubblici o privati inutilizzati o sottoutilizzati presenti in città per poter espandere il modello di studentato cooperativo diffuso".

Il modello, sottolineano i promotori dell’iniziativa, "garantisce una remunerazione non speculativa a proprietari degli immobili e studenti, contrastando le cause del costante aumento degli affitti".

I proprietari "hanno il vantaggio di interfacciarsi unicamente con la cooperativa che affitta l’immobile, anziché con i singoli inquilini" e la cooperativa "si occupa di gestire il ricambio di inquilini, del controllo dell’immobile e della manutenzione ordinaria dello stesso".

Infine, gli inquilini-studenti "diventano soci della cooperativa e quindi cogestori dell’immobile, controllano e approvano i bilanci e partecipano attivamente alla gestione della propria casa".