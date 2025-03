In commissione Toscana variazione bilancio Regione da 50 milioni

Firenze, 4 marzo 2025 - Arriva in commissione controllo del Consiglio regionale la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 della Regione Toscana del valore di 50 milioni. La proposta di legge, si spiega in una nota, modifica per il solo anno 2025 gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027 per un importo complessivo di 50 milioni derivanti dal ricorso all'indebitamento.

L'atto interviene prevalentemente nel comparto sanitario, con l'obiettivo di rendere concretamente disponibili le risorse necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, con la previsione di 205 milioni di risorse: 25 milioni dal fondo di riserva, 50 milioni di nuovo indebitamento e 129 milioni dall'Irpef 2025. Prevista anche un'integrazione delle risorse regionali per il trasporto pubblico locale su gomma, per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro (17 milioni nel 2025 e 13 nel 2026) finalizzate al riequilibrio economico e finanziario del contratto Tpl-gomma.

Previsti anche 2,75 milioni per la progettazione di interventi di collegamento viario tra il raccordo Firenze-Siena nell'area della Valdelsa e l'area geotermica della Val di Cecina. A presentare i provvedimenti in commissione sono stati Paolo Giacomelli, responsabile della direzione programmazione e bilancio, insieme a Massimiliano Mingioni, responsabile del settore dell'attività legislativa e giuridica. Il presidente della commissione Alessandro Capecchi (Fdi) ha detto che "il tema vero è finanziare la perdita" della sanità "con la pressione fiscale, che va ad imputare ulteriori 200 milioni allo sbilancio complessivo del 2024". Da qui la richiesta di poter avere un quadro dettagliato su come si ripartisce il debito tra le tre Asl. Sul fronte Tpl, invece, Capecchi ha chiesto chiarimenti sui 30 milioni di riequilibrio, annunciando anche di poter svolgere ulteriori approfondimenti in commissione, alla luce del contenzioso e delle offerte di Autolinee.