Controllo in collina con l’associazione carabinieri in congedo. E’ in via di definizione l’accordo che rientra tra le azioni annunciate dall’amministrazione comunale per implementare il libello di sicurezza percepita dai cittadini che da tempo chiedono un maggiore presidio del territorio. L’associazione carabinieri è già impegnata in città per eventi come la fiera o il servizio sulle strade in occasione della mezza maratona della legalità, dove presidiano gli incroci mantenendo la sicurezza e la fluidità del traffico durante il passaggio degli atleti. Il comune ha ipotizzato di utilizzare i volontari anche per dei servizi in zona pedecollinare e collinare. L’obiettivo è creare la deterrenza perché ovviamente non potranno sostituirsi ai carabinieri (quelli ancora in servizio) e agli agenti di polizia municipale che, ricordiamolo, alle 20 cessano la loro attività. Nel ‘pacchetto sicurezza’ del comune di Scandicci, oltre all’uso dei carabinieri in congedo c’è anche un incremento del sistema di video sorveglianza con apparati di ultima generazione. Completano il quadro le nuove assunzioni di vigili (saranno 12 alla fine dell’anno) e i nove carabinieri in più assegnati in forza alla Compagnia di Scandicci.